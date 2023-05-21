مقرر مساعد «المحليات» بالحوار الوطني: نسعى للتخلص من البيروقراطية

قال علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات، إنّ الهدف الأساسي من الحديث عن المحليات أنّها أهم جهاز شعبي، نسعى لتفعيل نشاطه للتخلص من البيروقراطية، وتطبيق اللامركزية لتحقيق نتائج على أرض الواقع.

وأضاف عصام، خلال كلمته في جلسة «قانون المجلس الشعبية المحلية» ضمن فعاليات لجنة المحليات بالحوار الوطني: «نسعى من خلال اللجنة إلى الخروج بمقترحات ورؤى لتنمية القرى ومحافظات الجمهورية، وتطويرها وتفعيل دورها»، لافتا إلى أنّ جميع المشاركين متجرّدين من أي رأي سياسي، واجتمعوا على مصلحة الوطن في المقام الأول».

وتابع: «نتمنى أن نصل لأكبر قدر من التوافق، ومن حق الجميع التحدث بكامل الحرية ودون خطوط حمراء بما لا يخالف ما نص عليه الدستور الذي جاء باستفتاء شعبي».

ولفت إلى أهمية عدم الخروج عن موضوع الجلسة، وسيتم إتاحة الفرصة للجميع للتحدث، فضلا عن وجود 19 لجنة أخرى ضمن لجان الحوار الوطني، ومن حق الجميع التعبير عن رأيه والمشاركة.