ضبط 297 قضية مخدرات وتنفيذ 62 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 297 قضية مواد مخدرة بإجمالي 317 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 156,103 كيلوجرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 88,500 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 16,772 كيلوجرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 27,340 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 22,550 كيلوجرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 2,665 كيلوجرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 1,245 كيلوجرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 550 جراما، وكمية من مخدر البودر وزنت 492 جراما، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت 30 جراما، و3439 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، جرى ضبط 75 قطعة سلاح ناري بحوزة 69 متهما، وتنفيذ 62246 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 20 متهما هاربا، وضبط 15 متهما بارتكاب أعمال بلطجة، و221 دراجة نارية مخالفة، و21724 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 49 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 7 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.