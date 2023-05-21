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ضبط 8 قضايا إتجار في المخدرات بدمياط

كتب:

محمد بركات
11:48 ص | الأحد 21 مايو 2023
قوات الأمن.. صورة أرشيفية

قوات الأمن.. صورة أرشيفية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية، أسفرت جهودها عن ضبط 8 قضايا إتجار في المواد المخدرة بإجمالي مضبوطات (كميات من المواد المخدرة – 3 فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (10 متهمين لـ9 منهم معلومات جنائية).

وجرى ضبط قضية في مجال الإتجار بالأسلحة النارية بإجمالي مضبوطات (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار) بحوزة (أحد الأشخاص له معلومات جنائية).

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بقلم محمد بركات