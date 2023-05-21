طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار 

يشهد طقس الإسكندرية اليوم، حالة من الاضطراب الجوي، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فهو مزيج شتوي صيفي في توقيت الربيع حيث يسود طقس حار جدا ظهرا، بينما تنخفض ليلا، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى رعدية وارتفاع أمواج البحر.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم يشهد ارتفاع درجات الحرارة ظهرا حيث تسجل العظمى 31 مئوية بارتفاع عن أمس، وتنخفض ليلا حيث تسجل الصغرى 21، ما يعني أنه طقس مميز خلال فصل ربيع عام 2023، ويعيقه فقط سقوط أمطار متوسطة وارتفاع أمواج.

توقعات سقوط أمطار

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية عودة سقوط أمطار مع طقس الإسكندرية اليوم بنسبة 40% قد تصل إلى رعدية، أي يعني أمطار متوسطة، وهي كل قد بدأت بالفعل بشكل خفيف مع منتصف ليل اليوم، فيما تبلغ سرعة الرياح 32 كيلومترا في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية غدا عودة ارتفاع الأمواج بمقدار من 1.5 إلى 2.5 متر وهو أمر مضطرب بحسب وصفهم، يتبعه توخي الحذر حال رغبة النزول إلى المياه خلال زيارة شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد.