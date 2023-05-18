طقس الإسكندرية اليوم.. تحذير من تخفيف الملابس ليلا

يشهد طقس الإسكندرية اليوم اعتدالا في درجات الحرارة، حيث تغيب الأمطار وارتفاع درجات الحرارة مجددا خلال فترة الظهيرة، إلا أنه يميل إلى البرودة مساء مع نشاط رياح ملحوظ وتوسط في ارتفاع الأمواج، لذا نصحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المواطنين باستغلال اعتدال طقس الإسكندرية والذهاب إلى الشواطئ.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم يلزم المواطنين بضرورة الاستمرار في ارتداء الملابس الثقيلة ليلا، نظرا إلى انخفاض درجات الحرارة نسبيا خلال فترة الليل، بينما بدأ طقس الإسكندرية اليوم بشبورة مائية سرعان ما انتهت على الطرقات.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم، العظمى 24 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة، ما يعني أن طقس الإسكندرية اليوم معتدل من حيث درجات الحرارة مائل إلى البرودة ليلا حيث ارتفعت الصغرى درجة واحدة عن اليوم السابق.

شدة رياح مع طقس الإسكندرية اليوم

وتعد أصعب ظواهر طقس الإسكندرية اليوم فيما يخص سرعة الرياح التي تصل إلى 34 كيلو متر في الساعة، وهي الرياح التي يتكون اتجاهها شمالية غربية، وشمالية شرقية.

اعتدال ارتفاع الأمواج مع طقس الإسكندرية

ويرتبط طقس الإسكندرية اليوم، أيضا بحالة البحر وهي التي تتباين أيضا ما بين خفيفة إلى معتدلة في ظل إرتفاع الموج من 1.5 إلى مترين.