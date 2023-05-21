ضبط 15 طن قمح في موقع تجميع غير رسمي بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة حملة تموينية مكثفة بمدينة إيتاي البارود، أسفرت عن ضبط 15 طنا و770 كيلوجرام قمح محلي موسم توريد 2023، حيث تم تجميعها داخل أحد المواقع غير الرسمية بإيتاي البارود، وحفظت الكمية المضبوط ونقلت على سيارات إلى جهات التسويق المعتمدة.

حملات تموينية في البحيرة

جاءت الحملة التموينية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، وسمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة استمرار حملات الرقابة التموينية ليلاً ونهاراً للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.

وتأتي تلك الحملات في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة، لتكثيف الحملات التموينية والتأكد من الإلتزام بالقرارات التموينية المحددة مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

6 محاضر تموينية

وفي السياق ذاته، شهدت مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن تحرير 6 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما شهدت مدينة كفر الدوار تنفيذ حملات تموينية على عدد من المخابز، وأسفرت عن تحرير 4 محاضر تموينية وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منهم.