تحرير 31 محضرا لمخابز بلدية مخالفة خلال حملات تموينية في البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، حملات تموينية على المخابز البلدية بمركزي حوش عيسى وأبو المطامير، لضبط المخالفات التموينية.

حملات تموينية مكبرة

وأسفرت الحملات عن ضبط عدة مخالفات تمثلت في الآتي:

- مخبز تصرف في 28 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع.

- 7 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن.

- 3 مخابز قامت بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

- مخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري.

تحرير 10 محاضر تموينية

كما تم تحرير 10 محاضر تموينية لعدم الإعلان عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك.

- 9 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات وقت المرور.

جاءت الحملات برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف محمد عبد العال، وكيل المديرية، وسمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية، وذلك استمرارا لما تقوم به مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة التأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.