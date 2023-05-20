ضبط 108 أطنان قمح قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بمطروح

قالت المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، إنه جرى ضبط كمية من الأقماح في مطروح بلغت 108 أطنان بغرض بيعها في السوق السوداء، وكذلك جرى ضبط تقاوي قمح محظور استخدامها وذلك لاستخدامها كعلف حيواني والكمية المضبوطة 235 طنا.

منع تهريب الأقماح المحلية

وأضافت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، اليوم السبت، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المضبوطات جاءت من خلال حملة على الأسواق في محافظة مطروح، وذلك طبقاً لتوجيهات من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمنع تهريب الأقماح المحلية.

التحفظ على القمح المضبوط

وأشارت وكيل تموين مطروح إلى أنه جرى التحفظ على جميع كميات القمح التي تم ضبطها وتحرير محضر رسمي بالمخالفات وجاري اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف الحملات التموينية بمدن مطروح

وأوضحت وكيل تموين مطروح أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجه بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق في جميع مراكز ومدن المحافظة في مرسى مطروح والحمام والعلمين والضبعة والنجيلة وسيدي براني وضبط جميع المخالفات وإحباط عمليات التهريب والضرب بيد من حديد على جميع المخالفين.