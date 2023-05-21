توزيع درجات امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي 2023.. مكون من 5 أسئلة

توزيع درجات امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي 2023، من أكثر الأسئلة بين الطلاب، إذا يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة امتحان مادة الجبر والإحصاء من الساعة 9 صباحًا ولمدة ساعتين حتى 11 ظهرًا في لجان امتحانية مؤمنة وسط.

توزيع درجات امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي 2023

وأوضح المركز القومي للامتحانات والتقويم والتربوي، توزيع درجات امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي 2023، مكون من خمسة أسئلة الأول، منها اختيار من متعدد مكون من ست مفردات بست درجات وأربعة أسئلة مقاليه كل منها من ست درجات.

وأشار المركز القومي للامتحانات والتقويم والتربوي، إلى أن تكون النهاية الكبرى لكل من ورقة الجبر وورقة الهندسة لمجموع الفصلين الدراسيين هو 30 درجة بواقع 15 درجة لكل فصل دراسي، وتكون النهاية الكبرى لدرجة الرياضيات في الفصلين الدراسيين 60 درجة والنهاية الصغرى لمادة 30 درجة.

امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، انعقاد غرفة العمليات بالمديرية من صباح اليوم وربطها بغرف الإدارات التعليمية للتأكد من سير امتحانات الشهادة الإعدادية دون أي معوقات أو مشاكل، ووصل ورق الأسئلة إلي اللجان الامتحانية في موعدها المحدد.

وأضافت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب مع المتابعة الدورية لسير العملية الامتحانية إزالة أية معوقات.

وأشارت إلى أن أسئلة امتحان الجبر وفقًا لمواصفات الورقة الامتحانية من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتراعي كافة المستويات، وأن الأسئلة تندرج من السهولة إلي الأصعب.