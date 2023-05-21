توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني وضوابط التصحيح

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني، من أكثر الأسئلة بين أولياء الأمور والطلاب، تزامناً مع امتحانات الصف الثالث الإعدادي التي بدأت الأسبوع الماضي وتستمر حتي نهاية الأسبوع الحالي وفقاً للجداول المعلنة من المديريات التعليمية.

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، الآن امتحان مادة الجبر والإحصاء من الساعة 9 صباحاً ولمدة ساعتين حتى 11 ظهراً، وامتحان مادة الكمبيوتر ويبدأ من 11.30 ويستمر لمدة ساعة، فيما يؤدي الطلاب بمحافظة القاهرة، امتحان اللغة الإنجليزية.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 وهي كالتالي:-

- درجات مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية من 40 درجة والنجاح من 20 درجة.

- درجات مادة العلوم للشهادة الإعدادية من 20 درجة والنجاح من 10 درجة.

- درجات مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية من 30 درجة والنجاح من 15 درجة.

- درجات مادة الرياضيات للشهادة الإعدادية من 30 درجة والنجاح من 10 درجة.

- درجات مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية 20 درجة والنجاح من 10 درجة.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

وأكّدت المديريات التعليمية، أنَّه يتمّ عقد ورش عمل يومية للموجهين بشأن ضوابط تقدير درجات امتحانات الفصل الدراسي الثاني2023، مؤكّدًا تقدير الإجابات المشطوبة والتي يمكن قراءتها وتقديرها ومراجعتها، والدقة في نقل الدرجة من داخل الورقة إلى الغلاف الخارجي وكتابة الدرجة رقما والكتابة بشكل واضح والتوقيع بالاسم.

كما أكّدت مراجعة دقيقة الورقة الحاصلة على الدرجة النهائية وكذلك الورقة الحاصلة على صفر ومراجعة الورقة الحاصلة على أقل من درجة النجاح بـ3 درجات بدقة.