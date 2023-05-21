وكيل «تعليم السويس» يوجه بتعقيم وتجهيز استراحات مراقبي الثانوية العامة

تابع ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، تنفيذ خطة تجهيز عدد 19 استراحة مجهزة بسبل الإعاشة في محيط المدارس المستهدفة بوجود لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، على مستوى الإدارات التعليمية الثلاثة شمال وجنوب السويس وإدارة الجناين.

تعقيم فرش الاستراحات

وشدد وكيل التعليم بالسويس على تعقيم فرش الاستراحات، استعدادا لاستقبال موسم الامتحانات وتجهيزها بالاحتياجات الأساسية للإعاشة من ثلاجات ومواقد الطهي وبونات صرف الخبز اليومي، بالتعاون مع مديريه التموين.

تشكيل لجنة فنية لمراجعة سلامة السباكة

ووجه بتشكيل لجنة فنية لمراجعة سلامة السباكة وأعمال الصرف الصحي ومياه الشرب والنظافه العامة بكل استراحة على حده، كما خصص مشرف لكل استراحه لضمان جودة الخدمه المقدمة لضيوف المحافظة أثناء تأديتهم لمهمتهم القومية في موسم الامتحانات العامة.

مرور ليلي على الاستراحات

ومن ناحية أخرى، أجرى ياسر عمارة وكيل التعليم بالسويس مدير المديريه يرافقه سيد حمدان وكيل المديرية بالمرور الدوري الليلي علي الاستراحات للتأكد من تنفيذ التعليمات السابقة من قبل لجنة الاستراحات ومراجعة جودة الفرش ومتطلبات الإعاشة، وكذلك الحالة الفنية لدورات المياه ومصابيح الكهرباء والمراوح والثلاجات وكل سبل الراحه لعملائنا الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بضرورة متابعة فرش وتجهيز الاستراحات اللازمة، استعدادا لاستقبال ضيوف محافظة السويس من المكلفين بأعمال الامتحانات الخاصة بالدبلومات الفنية ثم الثانوية العامة.