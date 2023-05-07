وكيل «تعليم السويس» يحيل لجنة امتحانية للتحقيق بسبب الإهمال

أحال ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، لجنة امتحانية بإدارة الجناين التعليمية للتحقيق، بسبب تقصير أفرادها في عملهم، وعدم انتظام العملية إلا وفقاً للضوابط والتعليمات الواردة في ذلك الشأن والتي أكد عليها عمارة خلال اجتماعاته قبل إجراء الامتحانات.

وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم في السويس، إحالة مدير مدرسة بإدارة الجناين التعليمية وأربع من هيئات التدريس بذات المدرسة للتحقيق لعدم انتظام العملية الامتحانية داخل المدرسة والإهمال في أداء الواجب الوظيفي.

وكيل التعليم بالسويس يتابع انتظام اللجان

وكان ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة السويس قد حرص على التواجد، منذ بداية اللجان، اليوم الأحد، وذلك للوقوف على سير وانتظام أعمال الامتحانات واستقرارها، باللجان الامتحانية بالمحافظة، وكذلك بالمدارس النائية ووضع لجان مدارس القطاع الريفي على رأس قائمة الاهتمامات وتحديداً فترة الامتحانات.

نشر فرق المتابعة للجان الامتحانية

ونشر ياسر عمارة، وكيل التعليم بالسويس، فرق المتابعات الميدانية بمدارس إدارة الجناين التعليمية للتأكد من استقرار سير اللجان الامتحانية بها وإفادة غرفة عمليات المديرية التي يديرها، سيد حمدان وكيل المديرية، كما كلف عمارة إدارة الأمن بالديوان والإدارات التعليمية بسرعة التعامل مع المواقف الطارئة التي تؤثر على استقرار العملية الامتحانية وكذلك التعاون مع غرف العمليات المركزية والفرعية بالإدارات التعليمية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، و اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، بضرورة الاهتمام بمدارسنا النائية ووضع أبنائنا طلاب وتلاميذ مدارس القطاع الريفي على رأس قائمة الاهتمامات وتحديداً فترة الامتحانات.

ومن ناحية أخرى، فلم تتلقَ غرفة عمليات المديرية أي شكاوى من امتحانات اليوم الثاني على التوالي، سواء في مدارس التعليم العام أو التعليم الفني.