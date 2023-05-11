وكيل «تعليم السويس» يتابع برامج إعداد كوادر مسابقة الـ30 ألف معلم

تابع ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس مدى سير وانضباط أعمال الاعداد البدني والذهني في يومها الثالث على التوالي لأكثر من أربعمائة متقدم لمسابقة 30 ألف معلم بمحافظة السويس الذين يتم تأهيلهم لتولي العمل من خلال المديرية.

حوار مع الناجحين

أجرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، حواراً مع الناجحين من المتقدمين، مسابقة الـ30 ألف معلم، و أكد خلاله على أن الالتحاق بمهنة التعليم شرف وطني، وأن هذا الجيل أكثر حظاً ممن سبق نتيجة الإعداد الجيد، من حيث حصولهم على الإعداد الأكاديمي الجيد والمتميز، فضلاً عن تنمية المهارات البدنية والذهنية، بالإضافة إلي اهتمام الدولة المصرية بإعداد معلم على قدر من المسؤولية والمهنية يستطيع أن يتحمل مهمة بناء جيل جديد نقدمهم للوطن.

قيم الولاء ويوم رياضي

وشهد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، البرنامج المكثف لإعدادات ميدانية لتنمية قيم الولاء والانتماء للوطن كما شهد يوماً رياضياً لرفع كفاءة المعلمين المتقدمين بدنياً، وبرنامج موسع لتنمية مهارات التواصل الاجتماعي والاتصال ومهارات إجراء المقابلات وفنون التعامل، مع مختلف الفئات التي سيقابلها كوادر مسابقة الـ30 ألف معلم خلال ممارسته للعملية التعليمية.