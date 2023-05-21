ممثل «الشعب الجمهوري»: لدينا رؤية تسمح باندماج الأحزاب

قال النائب محمد صلاح أبوهميلة، ممثل حزب الشعب الجمهوري، إنّ الحوار يمهد الطريق للجمهورية الجديدة الحديثة، جاء ذلك خلال جلسات المحور السياسي الحوار الوطني.

وأضاف أبوهميلة، خلال كلمته في الجلسة الأولى للجنة الأحزاب بالحوار الوطني: «مناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية»، وتشمل قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، أن عدد الأحزاب في مصر وصل لأكثر من 100 حزب في ظل وجود عدد كبير ضعيف وتمثيل لـ13 حزبا برلمانيا فقط، وهو ما دعا بسببه الرئيس عبدالفتاح السيسي لدمج الأحزاب.

وأشار إلى أنّ المواطن يهتم بالمجال الاقتصادي والاجتماعي أكثر من السياسي حيث أصبح المواطن الحزبي استثناء وهو ما أثر سلبًا على ممارسة المواطنين للعمل السياسي.

وتابع: «لقد قدمنا رؤية كاملة بشأن الأحزاب السياسية منها السماح باندماج الأحزاب السياسية طبقا لمشروع قانون جديد، ووضع مبادئ الحوكمة المالية والإدارية من خلال تطبيق لوائحها بإعمال الديمقراطية الداخلية بعيدًا عن التزكية والتعيين واشتراط آلية الانتخاب الداخلي».

وشدد على ضرورة عدم تركيز السلطة في يد شخص أو بضعة أشخاص وترك الفرص للشباب لتوفير كوادر حزبية يكون لها قاعدة شعبية تمكنها من الترشح في المجالس النيابية والمحلية، منوها بضرورة التواصل مع الجماهير وتنمية الأحزاب لدورها المجتمعي واحتياجات المواطنين، داعيًا لإعادة النظر في تمويل الأحزاب السياسية.