تعديل إجابات 3 أسئلة في امتحان اللغة العربية للإعدادية بالإسكندرية

وجه الموجه الأول لمادة اللغة العربية بالإسكندرية، بتعديل إجابات 3 أسئلة في النحو من مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية التي أداها 103 آلاف طالب وطالبة أمس، ضمن أولى أيام امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية، وذلك بعد شكاوي الطلاب وأولياء أمورهم من تلك الأسئلة.

تعديل إجابات امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

وبحسب ما حصلت عليه «الوطن»، فإن توجيه عام اللغة العربية أوصى الكنترول بتعديل اجابات 3 اسئلة في النحو من امتحان الشهادة الإعدادية، وهي كالتالي:

- السؤال رقم «أ» يقبل إجابة الطالب في إعراب كلمة «عالم»، إذ كانت «خبر إن» أو «مبتدأ مؤخر».

- رقمي «1،2» في السؤال «ج» الخاص بالصح والخطأ يقبل كل الإجابات، أي أن الطلاب جميعهم حصلوا على درجة السؤالين، نظراً لقبول الإجابتين المتاحتين.

آراء الطلاب عن امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

وأثنى طلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية الذين خاضوا امتحاناتهم أمام 378 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، عن مجمل امتحان اللغة العربية عدا بعض الأسئلة من النحو والتي شهدت تساؤلات حول اجابتها، وهو ما جرى تعديله من قبل توجيه المادة.