آراء طلاب الشهادة الإعدادية حول امتحان اللغة الإنجليزية في كفر الشيخ

أدى نحو 63 ألفا و307 طلاب بمحافظة كفر الشيخ، رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في مادة اللغة الإنجليزية، في 347 لجنة بـ13 إدارة تعليمية، على مستوى المحافظة، وذلك خلال الفترة الأولى، كما أدوا امتحان مادة التربية الفنية في الفترة الثانية.

نموذج امتحان مادة اللغة الإنجليزية

وتضمن امتحان مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية، 5 أسئلة، في ورقتين مختلفتين، وجاءت جميع أسئلة الامتحان محددة، وواضحة، وبسيطة في صياغتها، وخالية من الأخطاء الإملائية.

وتباينت آراء طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، حول امتحان مادة اللغة الإنجليزية، في رابع أيام امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي انطلقت الأربعاء الماضي الموافق 17 مايو وتنتهي غدا الاثنين 21 مايو 2023.

امتحان مادة اللغة الإنجليزية في مستوي الطالب المتوسط

ووفقا لما ذكره بعض طلاب الشهادة الإعدادية لـ«الوطن»، فإن مستوى امتحان مادة اللغة الإنجليزية جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأن الوقت كان كافيا للإجابة علي أسئلة الامتحان، مشيرين إلى أن لجان كفر الشيخ كانت منضبطة، وأن المراقبين وفروا جوا من الهدوء للطلاب.

وقال أحمد حلمي، أحد طلاب الشهادة الإعدادية بالبرلس، إن أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية كانت جميعها من الكتاب المدرسي، وفي حدود الموضوعات الدراسية المستهدفة التي جرى دراستها خلال الفصل الدراسي الثاني.

«هناء»: الامتحان كان خاليا من الألغاز

وأوضحت هناء حافظ، إحدى طالبات الشهادة الإعدادية بالرياض، إن امتحان مادة اللغة الإنجليزية اليوم جاء سهلاً للغاية، وفي مستوى الطالب المتوسط، وخاليا من الألغاز ومباشر، متمنية أن تكون آخر أيام الامتحانات في مادة الدراسات الاجتماعية بهذه الطريقة السهلة والبسيطة.

ومن المُقرر، أنّ يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ آخر أيام الامتحانات، غدا الاثنين، في مادة الدراسات الاجتماعية، ليُسدل بذلك الستار علي العام الدراسي 2022 - 2023.