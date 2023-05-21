انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

انتظمت اليوم الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، بمحافظة كفر الشيخ، في رابع أيامها، حيث انطلقت الامتحانات يوم الأربعاء الماضي الموافق 17 مايو، وتنتهي غدًا الاثنين 22 مايو 2023.

امتحانات مادتي «اللغة الإنجليزية، والتربية الفنية»

ويؤدي طلاب كفر الشيخ امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم الأحد، في مادة «اللغة الإنجليزية» لمدة ساعتين، من الساعة التاسعة صباحًا للساعة الحادية عشرة صباحًا، ومادة «التربية الفنية»، لمدة ساعتين، من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا وحتي الساعة الواحدة والنصف مساءً.

وأنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ في وقت سابق كل استعداداتها، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام 2022 - 2023، والتي بدأت يوم الأربعاء الماضي الموافق 17 مايو وتنتهي غدًا الاثنين 22 مايو 2023، وذلك بإعلان الجداول بالمدارس، وتوزيع أرقام الجلوس، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف فرعية بالإدارات التعليمية، وتطهير وتعقيم اللجان، حفاظًا على صحة الطلاب، والمشاركين في الامتحانات، فضلًا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير كل سُبل تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأدائهم الامتحانات في يُسر.

عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

ويؤدي 63 ألفًا و307 طالبًا وطالبة بمحافظة كفر الشيخ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 أمام 338 لجنة بـ3 قطاعات، و194 طالب بالشهادة الإعدادية المهنية، موزعين على 13 إدارة تعليمية.