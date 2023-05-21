إيرادات «يوم 13» للفنان أحمد داود تتجاوز مكاسب فيلمه 122

يواصل النجم أحمد داود حصد إيرادات فيلمه يوم 13، والذي تصدّر قائمة الأعلى إيرادات للأسبوع الثالث على التوالي، ليقترب من الـ25 مليون جنيه مصري، ويتفوق على فيلمه 122، والذي تصدّر داود بطولته وحقق 24 مليونا و800 ألف جنيه مصري.

يتزامن ذلك مع استعداد أحمد داود للسفر إلى السعودية ودبي؛ لحضور العرض الخاص لفيلمه يوم 13 الذي سينطلق في دور العرض الخليجية يوم 25 مايو.

وقدم أحمد داود من خلال فيلمي يوم 13 و122 تجربة مميزة وجريئة، حيث يعتبر فيلم يوم 13 هو أول روائي عربي يُعرض بتقنية 3D في العالم، بينما فيلم 122 هو أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 4DX.

قصة فيلم يوم 13

وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين أحمد داود، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله