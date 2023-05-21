فيلم يوم 13 يربح 351 ألف جنيه خلال 24 ساعة

حقق فيلم يوم 13 إيرادات تقدر بـ351 ألفا و829 جنيها، في شباك تذاكر السينما أمس، ليتصدر قائمة الإيرادات اليومية لأفلام عيد الفطر 2023، فيما جاء فيلم هارلي في المركز الثاني بإيرادات 168 ألفا و187 جنيها، وهو بطولة محمد رمضان ومي عمر ومحمود حميدة، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم يوم 13

فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود، ودينا الشربيني، وشريف منير، وجومانا مراد، ونسرين أمين، ومحمد الصاوي، ومحمد ثروت، ومجدي كامل، وأحمد زاهر، وأروى جودة، وفيدرا، ونهال عنبر، وجيهان خليل، تأليف وإخراج وائل عبدالله.

قصة الفيلم

تدور أحداث فيلم يوم 13، في إطار من التشويق والإثارة والرعب، من خلال قصر مسكون بالأرواح، وعندما يعود الشاب عزالدين من الخارج الذي يؤدي دوره أحمد داود، لبيع القصر الذي ورثه عن أبيه، ويتفاجأ بوقوع جريمة قتل به، لتتصاعد الأحداث وتنكشف حقائق لم يعرفها من قبل.

تقنية 3D

ويعد فيلم يوم 13، أول فيلم روائي عربي في مصر والشرق الأوسط بتقنية 3D، واستغرقت تحضيراته نحو عامين، منها ما يتعلق بالمونتاج والمؤثرات السمعية والبصرية.