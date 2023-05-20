«يوم 13» في صدارة شباك التذاكر.. و«الصيف الأخير» بالمركز السادس

يواصل فيلم الرعب «يوم 13» في الحفاظ على تواجده بالمركز الأول بقائمة إيرادات الأفلام المصرية بالرغم من تراجع الإيرادات نسبيا، إذ حقق العمل عن يوم الجمعة إيرادات قدرت بـ351 ألف جنيه، من إجمالي 837 ألف جنيه حققتها 8 أفلام مصرية معروضة في السينمات خلال الموسم الحالي.

وفي المركز الثاني بقائمة إيرادات السينما اليومية، جاء فيلم «هارلي» بطولة محمد رمضان محققا 168 ألف جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، بينما تواجد في المركز الثالث فيلم «بعد الشر» بإيرادات 163 ألف جنيه.

«ساعة إجابة» يتذيل قائمة الإيرادات

وحقق فيلم «ابن الحاج أحمد» بطولة شيكو إيرادات قدرت بـ 84 ألف جنيه مما يجعله في المركز الرابع، يليه فيلم «رمسيس باريس» بطولة هيفاء وهبي بـ 25 ألف جنيه، بينما لم يحقق فيلم «الصيف الأخير» بطولة تيام قمر وبيومي فؤاد، في ثالث أيامه بدور العرض السينمائي سوى 23 ألف جنيه، أما المركز السابع لـ «مغامرات كوكو» بـ11 ألف جنيه، ويواصل «ساعة إجابة» تذيل قائمة الإيرادات بـ 8 آلاف جنيه.