بعد نجاح «يوم 13».. دينا الشربيني تنتظر عرض «تاج» و«شقو»

تعيش الفنانة دينا الشربيني حالة من النشاط الفني، خاصة بعد النجاح الذي حققه فيلمها الأخير «يوم 13» من تأليف وإخراج وائل عبدالله، الذي تشارك في بطولته مع الفنان أحمد داود، إذ نجح في تصدّر قائمة الإيرادات منذ طرحه في موسم عيد الفطر محققا إيرادات تجاوزت الـ28 مليون جنيه، بالإضافة إلى ردود الأفعال الإيجابية لدى الجمهور باعتباره أول فيلم رعب مصري 3D.

وتنتظر دينا الشربيني عرض مجموعة من الأعمال السينمائية التي تشارك في بطولتها خلال الفترة المقبلة، من ضمنها فيلم «تاج» بطولة الفنان تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وهو الفيلم المقرر مشاركته في موسم عيد الأضحى السينمائي، وتتسع القائمة لتتضمن فيلم «شقو» الذي يجمع ف بطولته مجموعة كبيرة من نجوم السينما من بينهم عمرو يوسف، محمد ممدوح وأمينة خليل.

فيلم «يوم 13» بطولة دينا الشربيني يتصدر قائمة الإيرادات اليومية

ونجح فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود ودينا الشربيني في تصدر قائمة إيرادات السينما المصرية اليومية، حيث حقق الفيلم عن أمس الجمعة إيرادات وصلت لـ351 ألف جنيه، بينما حقق عن يوم الخميس إيرادات قدرت بـ380 ألف جنيه.

دينا الشربيني تعيش حالة حزن على والدها: «بتوحشني كل يوم أكتر»

تعيش دينا الشربيني حالة من الحزن على رحيل والدها، إذ شاركت دورها مقطع فيديو منذ أيام، يتضمن مجموعة من الصور التي تجمعها بوالدها الراحل، عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «بتوحشني كل يوم أكتر».

وحرص الجمهور وعدد من الفنانين على دعمها، فعلقت الفنانة كندة علوش: «ربنا يرحمه برحمته الواسعة ويصبر قلبك يا حبيبتي»، بينما قالت ياسمين رئيس: «ربنا يرحمه ويصبرك يا رب»، أما الفنان أحمد سعيد عبد الغني، فقال: «الله يرحمه في الجنة يا رب إن شاء الله»، بالإضافة إلى الفنانة غادة عادل: «الله يرحمه ويصبرك ويجعله من أهل الجنة».