خدمات «الهلال الأحمر» عبر معبري قسطل وأرقين.. 210 آلاف وجبة ودعم نفسي

وفرت جمعية الهلال الأحمر المصري، في معبري أرقين وقسطل البري، خدمات عدة لمساعدة الجالية المصرية والطلبة المصريين حال الوصول إلى المعبر، وتقديم الخدمات الأساسية ومساعدتهم على استكمال رحلاتهم، حتى الوصول إلى منازلهم، في إطار حملة «دعم سلامة أولادنا بالسودان»، التي أطلقتها الجمعية منذ بداية الأوضاع الراهنة في السودان.

تقديم 210 آلاف وجبة جافة وحقائب نظافة

ونشرت الصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل الخدمات المتاحة للمصريين في السودان، خلال معبر أرقين على الحدود المصرية السودانية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، جهود «الهلال الأحمر» عبر معبري «أرقين» و«قسطل»، وفقا لتقرير صادر عن جمعية الهلال الأحمر، عبر الصفحة الرسمية لها، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

جهود «الهلال الأحمر» عبر معبري «أرقين» و«قسطل»

- تقديم 210 آلاف وجبة جافة وحقائب نظافة.

- 588 تسهيل إجراءات سفر.

- توفير 380 مكالمة محلية ودولية.

- تقديم 9 حالات تقصي.

- تقديم 6712 خدمة طبية.

- تقديم 3035 حالة دعم نفسي.

يذكر أنّ جمعية الهلال الأحمر المصري، تحرص على نشر العديد من النصائح للمصريين في السودان، عبر «فيس بوك»، أبرزها يجب البقاء بعيدا عن النوافذ والأبواب، والأفضل البقاء في أبعد غرفة عن الشارع، أنه في حال سماع أصوات إطلاق نار أو دوي انفجارات في مكان قريب، فضلًا عن عدم محاولة استراق النظر للخارج، لمنع تناثر زجاج النوافذ بالداخل.