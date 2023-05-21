تفاصيل ضبط المتهم بالتعدي بالضرب على فتاة لسرقتها في القاهرة

أمرت جهات التحقيق في القاهرة بحبس المتهم في استدراج فتاة والتعدي عليه لسرقة مبلغ مالي، 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وعن تفاصيل الواقعة طبقًا لتحقيقات جهات التحقيق وتحريات الشرطة، كانت البداية عندما لاحظ رجال الشرطة في القاهرة بوجود فتاة ملقاة على الأرض، ومن خلال الفحص تبين أنّها في حالة إعياء شديد ومصابة بجرح في الرأس، وقرّرت أنّها تركت مسكن والدها في سوهاج بعدما سرقت مبلغا ماليا من والدها بتحريض من صديقها.

وأضافت في أقوالها إن صديقها استأجر شقة وحدثت بينهما مشادة كلامية قام إثرها بإصطحابها إلى مكان العثور عليها، وتعدى عليها بالضرب باستخدام قالب طوب فأغشي عليها، فظنّ أنّها فارقت الحياة وتركها ولاذ بالفرار، وحدّد رجال الشرطة مكان وجوده وبتقنيين الإجراءات ضُبط المتهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

كما ضبط رجال الشرطة بحوزته مبلغًا ماليا، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة.