ضبط 11 كيلو بانجو وحشيش بحوزة تاجر مخدرات في الدقهلية

ضبط قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية، أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس، حال تواجده بمحل إقامته وبحوزته كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلوجرام، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ170 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.