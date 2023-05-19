مقتل مراهق بطعنة نافذة في الصدر بسبب مشادة كلامية بروض الفرج

لفظ مراهق أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في الصدر، على يد عاطل، بسبب مشادة كلامية في منطقة روض الفرج.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما طلبت استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ بوصول مراهق جثة هامدة

تلقي مأمور قسم شرطة روض الفرج إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول مراهق جثة هامدة، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في الصدر، وبالانتقال تبين العثور على جثة «محمد. ع»، 17 عاما، وبالفحص تبين إصابته بطعنة نافذة في الصدر أسفرت عن وفاته.

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية بين المجني عليه وأحد الأشخاص بالمنطقة، تطورت إلى تسديد المتهم طعنة نافذة للمجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.