«الصحة» تحذّر من الإسراف في تناول المخللات والملح: يُصيب بأمراض خطيرة

حذّرت وزارة الصحة والسكان، من الإفراط في تناول الملح، ما قد يعرّضهم للإصابة بالكثير من الأمراض، كارتفاع ضغط الدم، كاشفة عن أنّ استخدام أقل من 5 جرامات ملح يوميا، يحافظ على صحة الإنسان.

خطورة الإسراف في ملح الطعام

وأضافت وزارة الصحة والسكان، في تقرير عنها، أنّ الإسراف في تناول الملح، يتسبب في احتباس المياه داخل الجسم، واكتساب الوزن بشكل كبير، لافتة إلى أنّ الإسراف في تناول الملح من الأسباب التي تؤدي للإصابة بالقلب والكلى والكبد، وارتفاع ضغط الدم.

كما حذّرت وزارة الصحة، من تناول المخللات بكثرة، ما يزيد فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته الخطيرة، لذلك على المواطنين استبدالها بطبق سلطة صحي.

مخاطر الإسراف في تناول المخللات

وأوضحت الوزارة، أنّ الإسراف في تناول المخللات، يتسبب في تراكم حمض اليوريوك في الكلى وصعوبة التخلص منه، وتكون حصوات على الكلى، تؤدي بدورها للإصابة بالفشل الكلوي.

ودعت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالتعقّل في تناول الملح والمخللات، مؤكدة أهمية اتباع نظام غذائي سليم وصحي للحفاظ على حياة صحية وآمنة.