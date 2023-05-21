ممثل «تنسيقية شباب الأحزاب»: المحليات من القضايا الشائكة بالحوار الوطني

قالت صابرين حجازي ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ قضية المحليات تعد من القضايا الهامة والشائكة على طاولة التنسيقية منذ بدأ الحوار الوطني.

قانون المجلس الشعبية المحلية

وأضافت ممثل تنسيقية شباب الأحزاب ، خلال جلسة «قانون المجلس الشعبية المحلية» ضمن فعاليات لجنة المحليات بالحوار الوطني، أنَّ التنسيقية أخذت علي عاتقها مشاركة كل أطياف المجتمع لوضع حلول جذرية لقضية المحليات، مشيرة إلي أنَّه تمّ مشاركة الأحزاب السياسية وشباب متخصص في مختلف المجالات، حرصًا من التنسيقية على سماع كل الرؤى.

وأوضحت أنَّ الأساس على مائدة الحوار الوطني هو حرية الرأي والحديث بمنتهي الأريحية دون معارضة، مؤكّدة أنَّ المشاركين في جلسات التنسيقية كانوا فئات مختلفة ممثلة في رؤساء أحزاب وصحفيين وإعلاميين وشخصيات عامة وخبراء وكتاب ودستوريين، مطالبة بالقائمة المغلقة بنسبة كبيرة، متمنية تحقيق التلاحم وترسيخ تجربة جديدة نتكاتف حول بناء جمهورية جديدة.