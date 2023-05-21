«الصحة السعودية» تنهي استعداداتها لخدمة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة

أنهت وزارة الصحة السعودية، استعداداتها بكامل طاقتها البشرية والفنية والتجهيزات الطبية، لتقديم الخدمات الصحية لزوار المسجد النبوي قبل وبعد موسم الحج لهذا العام، عبر 18 مستشفى ومركزا طبيا متخصصا وبأكثر من 21 ألف موظف من الكادر الطبي والإداري.

خدمات صحية للحجاج

وأوضحت الوزارة السعودية في بيانها اليوم الأحد، أنّ تجمع المدينة المنورة الصحي أنهى جميع الترتيبات لتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية للحجاج والزوار، منذ دخولهم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، مرورا بالطرق الرئيسة من المدينة المنورة وإليها، وفي أماكن سكنهم، إضافة إلى الساحات حول الحرم النبوي الشريف، حيث أعد التجمع بإشراف مباشر من الوزارة خطة صحية متكاملة لتحقيق أفضل مستوى من الأداء للخدمات الصحية لضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين، وتوفير منظومة من الخدمات الصحية المتكاملة من خلال برامج علاجية ووقائية وإسعافية عن طريق منشآت صحية مجهزة تجهيزاً عالياً وكوادر طبية مؤهلة ومدربة لتقديم هذه الخدمات.

وأشارت إلى أنّه جرى دعم مختلف المواقع بسيارات الإسعاف لتنفيذ خطة الطوارئ والأزمات قبل وبعد موسم الحج والتدخل السريع للتعامل مع الحالات ونقلها إلى المرافق الصحية، حيث تم تجهيز مراكز الخدمات الإسعافية على الطرق المحورية المؤدية إلى المدينة المنورة لمجابهة حالات الحوادث خلال موسم الحج، بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة ووحدة قوات أمن الطرق والدفاع المدني.

وجرى تأمين الأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية واللقاحات، للمراكز الموسمية والدائمة بالمنطقة المركزية وحول سكن الحجاج والمنافذ وعلى الطرق الرئيسة المؤدية إلى المدينة المنورة بالتنسيق مع إدارة الإمداد، إضافة إلى وسائل التوعية الصحية من شاشات ولوحات وملصقات ومطويات توعوية، حيث تم حصر المتوافر من القوى العاملة بهذه المرافق وتحديد الاحتياجات وتدريبهم لتقديم الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام، فضلا عن توفير الاحتياجات واللوازم المخبرية بكميات كافية، ومتابعة طرق تخزينها، مع توفير كميات من وحدات الدم ومشتقاته ببنك الدم المركزي وبنوك الدم الطرفية.