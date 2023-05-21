نائب رئيس «الدستورية العليا» الأسبق: الأحزاب لها دور مهم في حياة الدول

قال المستشار حسن بدراوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إنّ مصر مرت بـ3 تجارب حزبية بدأت قبل دستور 1923، كتجربة صحفية، فالصحف هي التي أنشأت الأحزاب، ثم جاءت بعد ذلك مستندة على الدستور.

الجلسة الأولى للجنة الأحزاب بالحوار الوطني

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الأولى للجنة الأحزاب بالحوار الوطني بعنوان «مناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية»، أنّ التجربة الحالية بدأت مقيدة لأسباب عدة، ونحن الآن أمام انفراجة سياسية، لافتا إلى أنّ العالم هجر فكرة الترخيص السابق في ممارسة الحقوق والحريات العامة وانعكس ذلك على تكوين الأحزاب، وأصبح بالإخطار وليس الترخيص.

وأوضح أنّ الأحزاب ذاتها إذا لم تقم داخلها على المثال الدايمقراطي تكون غير مناسبة، فلا بد من الحوكمة الداخلية للأحزاب، كي لا تكون وسيلة لتدخل الدولة في شؤون الأحزاب.

الأحزاب السياسية

وتابع أنّ الأحزاب السياسية لها دور مهم في حياة الدول، وتقوم على مرفقين أساسيين للحياة السياسية، الأول التكوين السياسي للمواطنين، والثاني المساهمة في الوصول للرأي العام، وبالتالي هي أقرب للشخص الخاص ذو النفع العام وتمول وفقا للأنشطة الخاصة ذات النفع العام.