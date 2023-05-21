آخر قرارات وزارة التموين.. إعلان سعر طن القمح والدقيق وثبات رغيف العيش

تضمنت آخر قرارات وزارة التموين، ما أصدره الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تسعير طن القمح من الصوامع، وطن الدقيق من المطاحن استخراج 87.5%، أثناء صرفها للمخابز البلدية.

آخر قرارات وزارة التموين.. سعر رغيف العيش

وشملت آخر قرارات وزارة التموين الصادرة بتاريخ 20 مايو 2023، ثبات سعر الرغيف البلدي عند 5 قروش مع تحمل الدولة فارق تكلفة الإنتاج دعمًا للمواطن، وذلك بسبب إعلان أسعار القمح والدقيق والتي جاءت كالتالي:

** يحدد بيع سعر طن القمح التمويني المسلم للمطاحن من الصوامع بمبلغ 10 آلاف و60 جنيهًا.

** يحدد بيع سعر طن الدقيق التمويني المسلم للمخابز البلدية بسعر 11 ألفًا و800 جنيها، بواقع 1180 جنيهًا للجوال زنة 100 كيلوجرام.

** يحدد بيع سعر طن الدقيق التمويني لمستودعات الدقيق التي تعمل بالمنظومة الجديدة بواقع 11 ألفًا و835 جنيهًا، بواقع 118.35 جنيه للشيكارة وزن 10 كيلوجرامات.

حصة الفرد على بطاقة التموين من العيش

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أكّد في تصريحات سابقة، ثبات سعر وحصة رغيف العيش البلدي للمواطن على البطاقة التموينية، والذي يحصل على 5 أرغفة يوميًا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.