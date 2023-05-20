ضبط كميات كبيرة من القمح المهرب في المحافظات (صور)

تلقى الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من مديرية تموين الدقهلية حول جهودها لضبط الأقماح المحلية المهربة واستخدامها في الأغراض غير المسموح بها سواء في المزارع السمكية أو كأعلاف حيوانية.

يأتي ذلك في ضوء متابعة مصيلحي لعمليات توريد القمح والضبطيات التي تقوم بها المديريات لمنع استخدامه في الأغراض لغير المخصصة طبقًا للقرارات الوزارية.

ضبط 105 أطنان قمح محلي لدى أحد الأشخاص

وأكد سيد دايرة، مدير المديرية وكيل الوزارة، أنه تم ضبط 105 أطنان قمح محلي لدى أحد الأشخاص قبل استخدامه في الأغراض غير المسموح بها طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن والمنظمة لعمليات التوريد والاستخدام، وأفاد بأن الكمية المضبوطة تم توريدها للصوامع وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ارتكب ذلك.

وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجَّه اليوم كل مديريات التموين بتسيير حملات يومية على المزارع السمكية ومصانع الأعلاف لضبط أي أقماح محلية لضبطها، وأشار إلى أن من يخالف القرارات الوزارية في هذا الشأن الذى يمنع استخدام القمح المحلي في المزارع السمكية أو كأعلاف سيعرض نفسة للمساءلة القانونية لأن القرارات الوزارية تحظر ذلك.

كما تلقت وزارة التموين تقريرا يفيد بأنه بناء على توجيهات اللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، بشأن المتابعة المستمرة لحركة تداول القمح بالمحافظة تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادى الجديد برئاسة محمد رجب هدية مدير المديرية، بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط كمية من القمح المهرب لاستخدامه في الأغراض الغير مسموح بها حيث قدرت الكمية المضبوطة بـ22.20 طن وتمت الإحالة للنيابة العامة التى قررت تسليمها لصومعة الخارجة وتم تسليمها للصومعة بناء على قرار النيابة العامة.

وبناء على تعليمات الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محافظ بني سويف بتشديد الرقابة على تداول الأقماح المحلية والتي تستخدم في غير الأغراض المخصص لها وعليهم التنسيق مع مباحث التموين ومديرية تموين بني سويف وتم ضبط كميات من الأقماح المحلية تستخدم في أغراض اخري وتم ضبط 30 طنا من الأقماح وتم العرض على النيابة العامة والتي أمرت تسليمها للصوامع.

في الجانب الآخر، تشكلت حملات برئاسة المهندس محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية وتم ضبط كمية من الاقماح المحلية تقدر بـ42.5 اثنان وأربعون ونصف طن أقماح محلية موسم 2023 وتم مصادرتها لدى مصانع أعلاف ومزارع تربية مواشي تقوم باستخدامها كأعلاف وتدخل في تصنيع علف الماشية مخالفة لقراره وفيما يلي صور للمضبوطات: