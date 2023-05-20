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«التموين»: ثبات سعر رغيف العيش عند 5 قروش رغم تحرك أسعار القمح والدقيق

كتب:

وفاء الصعيدي
03:09 م | السبت 20 مايو 2023
رغيف العيش

رغيف العيش

أصدَر الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتعديل أسعار تداول القمح التمويني استخراج 87.5%، والتي شملت أسعار بيع القمح من المطاحن للمخابز البلدية.

وأكّد وزير التموين في قراره، الصادر اليوم 20 مايو 2023، ثبات سعر الرغيف البلدي عند 5 قروش مع تحمل الدولة فارق تكلفة الإنتاج دعما للمواطن.

رغيف العيش 

وجاءت أسعار القمح التمويني، وفقًا لقرار الدكتور علي المصليحي وزير التموين، الصادر اليوم 20 مايو 2023، كالتالي:

** يحدد بيع سعر طن القمح التمويني المسلم للمطاحن من الصوامع بمبلغ 10 آلاف و60 جنيهًا.

** يحدد بيع سعر طن الدقيق التمويني المسلم للمخابز البلدية بسعر 11 ألفًا و800 جنيها، بواقع 1180 جنيهًا للجوال زنة 100 كيلوجرام.

** يحدد بيع سعر طن الدقيق التمويني لمستودعات الدقيق التي تعمل بالمنظومة الجديدة بواقع 11 ألفًا و835 جنيهًا.

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صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.