«التموين»: ثبات سعر رغيف العيش عند 5 قروش رغم تحرك أسعار القمح والدقيق

أصدَر الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتعديل أسعار تداول القمح التمويني استخراج 87.5%، والتي شملت أسعار بيع القمح من المطاحن للمخابز البلدية.

وأكّد وزير التموين في قراره، الصادر اليوم 20 مايو 2023، ثبات سعر الرغيف البلدي عند 5 قروش مع تحمل الدولة فارق تكلفة الإنتاج دعما للمواطن.

رغيف العيش

وجاءت أسعار القمح التمويني، وفقًا لقرار الدكتور علي المصليحي وزير التموين، الصادر اليوم 20 مايو 2023، كالتالي:

** يحدد بيع سعر طن القمح التمويني المسلم للمطاحن من الصوامع بمبلغ 10 آلاف و60 جنيهًا.

** يحدد بيع سعر طن الدقيق التمويني المسلم للمخابز البلدية بسعر 11 ألفًا و800 جنيها، بواقع 1180 جنيهًا للجوال زنة 100 كيلوجرام.

** يحدد بيع سعر طن الدقيق التمويني لمستودعات الدقيق التي تعمل بالمنظومة الجديدة بواقع 11 ألفًا و835 جنيهًا.