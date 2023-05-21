المستشار محمود فوزي: لا يوجد ما يمنع إجراء انتخابات المجالس المحلية

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّه لا يوجد ما يمنع إجراء الانتخابات المحلية في مصر، والحرص القائم متعلق بإصدار قانون يتماشى مع نصوص الدستور.

قانون المجالس الشعبية المحلية

وجاء ذلك تعقيبا خلال جلسة «قانون المجلس الشعبية المحلية»، ضمن فعاليات لجنة المحليات بالحوار الوطني، على سؤال المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية السابق، بشأن تخوفات الحكومة من إجراء الانتخابات المحلية حتى الآن.

وقال إنّ المجالس المحلية سيشغلها نحو 52 ألف عضو، وبالتالي التوافق على إصدار القانون ضرورة مهمة، وهو ما انتهجته السلطة التشريعية والتنفيذية خلال الفترة الأخيرة وقد يكون ذلك سبب التأخير حتى الآن.

وتطرق فوزي، إلى حديث المستشار عدلي حسين بأنّ حل المجلس العسكري للمجالس المحلية في 2011 باطل، مؤكدا أنّ قرار المجلس العسكري كان كاشفا لحكم قضائي صادر عن محكمة القضاء الإداري ولم يتم الطعن عليه، وبالتالي أصبح باتا، والدستور الجديد كان حاسما في هذه المسألة بأنّه لن يتم حل المجالس المحلية إلا بحكم قضائي.

وأضاف أنّ المناقشات المستمرة حول المحليات تتجه دائما نحو الانتخابات دون النظر إلى الجزء الخاص بالإدارة المحلية ذاتها، وقد تكون الأهم خاصة أنّها الإطار المحدد لنجاح العلاقة بين المحليات مع مختلف الجهات من عدمها.

لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

واتفق معه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدا أنّ التأخير في إصدار قانون الإدارة المحلية يعود إلى أهمية التوافق على النظام الانتخابي، خاصة أنّ جميع المناقشات التى تمت حول قانون الإدارة المحلية تريد القائمة النسبية والفردي وهي على أرض الواقع تواجه صعوبات كثيرة وبالتالي تم تفضيل التأخير حتى الآن.