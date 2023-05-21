إزالة 652 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إزالة 652 حالة تعد على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، بالمرحلة الأولى من الموجة 21، لإزالة التعديات والتي بدأت في 1 مايو الجاري.

شن حملات مكبرة لإزالة التعديات

وكشف محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، في شتى أنحاء المحافظة من مركز طما شمالا إلى مركز البلينا جنوبا، شنت حملة مكبرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 372 حالة تعد على أملاك الدولة بالمباني على مساحة 27435 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 280 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 48 فدانا و6 أسهم.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وشدد على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تجرى على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.