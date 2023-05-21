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«الشيوخ» يحيل بيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى اللجان

كتب:

محمد يوسف
01:32 م | الأحد 21 مايو 2023
مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

أعلن المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة بيان الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023-2024 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة.

عرض البيان المالي

جاء ذلك إعمالًا لما نص عليه الدستور في اختصاصات مجلس الشيوخ بدراسة خطة التنمية، بعد أن شهدت جلسات مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع قبل الماضي، عرض البيان المالي، وخطة التنمية عن العام المالي 2023-2024.

إحالة البيان المالي إلى لجنة الخطة والموازنة

وأحال مجلس النواب، البيان المالي، الذي ألقاه الدكتور محمد معيط، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، وإحالة خطة التنمية لمجلس الشيوخ.

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