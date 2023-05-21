«النقل» تكشف حقيقة تكسير خرسانة كوبري الوراق القديم: يخضع للصيانة

أصدرت وزارة النقل، بيانا بشأن الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تكسير خرسانات البلاطات السفلية لبعض بواكي كوبري الوراق القديم أسفل الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وظهور حديد التسليح.

صيانة وترميم الكوبري

وأوضحت وزارة النقل، أنّ الكوبري يقع بتقاطع الطريق الدائري مع طريق (طناش – الوراق) ويصل خلوص الرأس إلى 4.60 متر، ما يؤدي إلى اصطدام مركبات النقل ببلاطة الكوبري السفلية، وتم دراسة الحالة الإنشائية من خلال أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لعمل معاينة وإعداد تقرير لصيانة وترميم الكوبري منذ فترة.

تركيب محددات ارتفاع مؤقتة

وأكدت وزارة النقل، أنّه جار الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة من خلال شركة النيل العامة لإنشاء والطرق، وهي إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، ومخطط نهو جميع الأعمال خلال شهر من تاريخه، وجار تركيب محددات ارتفاع مؤقتة قبل مداخل الكوبري في الاتجاهين بالخلوص المتاح، على أن يتم تثبيته بشكل نهائي بعد الانتهاء من تطوير وتوسعة الطريق الدائري.

نقل المرافق

وأشارت الوزارة، إلى أنّه جار التنسيق مع محافظة الجيزة لسرعة نقل المرافق وضبط مناسيب الطريق السطحي أسفل الكوبري، بما يحقق الخلوص المطلوب لمرور الشاحنات، مخطط توسعة وتطوير الكوبري القائم بالاتجاهين ضمن تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكوبري.