تعاون بين وزارة النقل والبنك الأوروبي لمد الخط الأول للمترو حتى شبين القناطر

زار وفد من البنك الأوروبي للاستثمار EIB برئاسة جيلسومينا فليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي وزارة النقل، لمتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها وبحث المشروعات الجديدة المقترح التعاون في تنفيذها خلال الفترة المقبلة وحضر اللقاء رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية

وأكد تقرير صادر عن وزارة النقل، التطلع إلى مزيد من التعاون بين الجانبين في المشروعات المشتركة كما أشادت نائب البنك الأوروبي للاستثمار EIB بالتعاون القائم في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة التي تخدم قطاع النقل في مصر حيث يقوم البنك بتمويل عدد من المشروعات داخل الاتفاق الإطاري للبنية التحتية مثل إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، ومشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، وإعادة تأهيل الخط الأول والثاني للمترو.

تطوير نظم الإشارات

ثم استعرض الجانبان المشروعات المقترح تنفيذها خلال الفترة المقبلة بين الجانبين في إطار اتفاقية الشراكة NWFE الموقعة مع وزارة النقل في مؤتمر المناخ COP 27 مثل مشروع مد الخط الأول للمترو حتي شبين القناطر، والمرحلة الثانية من قطار ابو قير من محطة مصر حتي العجمي، وتطوير نظم الإشارات لخط سكة حديد ابو كبير/ المنصورة وخط سكة حديد (شربين / قلين / دمنهور) بالإضافة الي الربط بعدد من دول الجوار مثل الربط السككي مع دول الجوار جنوبا بمد خط السكة الحديد الي وادي حلفا بالسودان وغربا بمد خط السكة الحديد من السلوم الي بني غازي بليبيا وشرقا بمد خط السكة الحديد الفردان / بئر العبد ثم الي رفح ومنها الي طابا .