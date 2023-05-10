وظائف جديدة في وزارة النقل 2023.. اعرف الشروط وآخر موعد للتقديم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، تفاصيل فرص العمل الشاغرة في وزارة النقل والمتاحة في الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للعام 2023، وكذلك المواعيد المحددة للتقدم لهذه الوظائف.

الوظائف الشاغرة في وزارة النقل

1- مدير عام حماية البيئة البحرية.

2- مدير عام التشغيل الإلكتروني.

3- مدير عام الشئون التجارية.

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة النقل:

1- البيانات الأساسية معتمدة موضحا به المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية، وبيان تقويم الأداء عن السنوات السابقة، والخبرة النوعية والزمنية وأي بيانات أخرى يرى المتقدم أضافتها.

2- عدد (6) صورة شخصية مقاس 4 x 6 حديثة.

3- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

4- اقتراحات لتطوير الوحدة أو حد أنشطتها الرئيسية.

5- خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

6- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد (كمبيوتر) + صورة بطاقة رقم قومي.

7- صحيفة حالة جنائية.

8- شهادة ثبوت عدم تعاطي المخدرات.

طريقة التقدم إلى وظائف وزارة النقل:

تقدم الطلبات موجهة إلى اللواء المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في مقر الأمانة الفنية للقيادات بمبنى الهيئة بالسويس– بورتوفيق – بجوار باب 1 في موعد غايته شهر من تاريخ النشر على أن يتم موافاة الأمانة الفنية بعدد (8) نسخ من المستندات المشار إليها عبر الإعلان.

مواعيد التقدم إلى وظائف وزارة النقل

تقدم الطلبات بشأن الوظائف المتاحة في الفترة من يوم 8 مايو إلى 7 يونيو 2023.