جهود الدولة لتوفير مناخ جذاب للاستثمار.. منها إطلاق استراتيجية وطنية للملكية الفكرية

جهود عديدة بذلتها الدولة لتوفير مناخ جيد للاستثمار، منها إعداد وإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، حيث تم منح الرخصة الذهبية لـ15 شركة، كما تم إعفاء 20 قطاعاً صناعياً من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، والتخصيص الفوري للأراضي الصناعية وإصدار الرخصة خلال 20 يوم عمل، وإطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب.

وفق تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أكد أنه من ضمن جهود الدولة لتوفير مناخ للاستثمار، تم تدشين وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وإعادة وتنشيط لجنة فض المنازعات، فضلاً عن تحديد تسعير ثابت للأراضي الصناعية.

من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمارات العام المقبل 1.640 تريليون جنيه

ونوه التقرير إلى أن حجم الاستثمارات التي تقوم بها الدولة والقطاع الخاص شهد طفرة كبيرة منذ العام 2005 وحتى وقتنا الحالي، ووفقًا لما أُعلن عنه خلال المؤتمر الصحفي الأخير لرئيس الوزراء في 17 مايو 2023، من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمارات في العام المقبل 2023-2024 نحو 1.640 تريليون جنيه، مقارنة بإجمالي الاستثمارات في عام 2005-2006 والتي قدرت بنحو 115.7 مليار جنيه، بزيادة كبيرة تبلغ نحو 15 ضعفًا في حجم الاستثمارات على مدار تلك الفترة.

ارتفاع تدفقات مشروعات الاستثمارات الأجنبية لمصر

كما شهدت تدفقات مشروعات الاستثمارات الأجنبية لمصر خلال 2022 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصل إلى 155% لتسجل بذلك 148 مشروعًا، الارتفاع في عدد المشروعات يأتي ليؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي في جذب الاستثمار الأجنبي.