وكيل «صحة الشرقية» يتابع مستجدات خطة حماية المواطنين من الأمراض

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري عدد 6 مستشفيات هي «منيا القمح، فاقوس، أبوكبير، ههيا، بلبيس، ديرب نجم»، لمناقشة الخطة التنفيذية لحماية المواطنين من مخاطر الاستخدام العشوائي لمضادات الميكروبات بالمحافظة، اليوم الأحد، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، وبحضور مدير إدارة مكافحة العدوى، ومديرة إدارة المعامل، ومسئولة الصيدلة الإكلينيكية بالمديرية، ورؤساء هذه الأقسام بالمستشفيات الستة.

تناول الاجتماع مناقشة آليات تطبيق الخطة التنفيذية لمكافحة الأمراض المقاومة لمضادات الميكروبات في محافظة الشرقية، التي سيتم تنفيذها في عدد 6 مستشفيات تابعة للمديرية.

تنفيذ مستجدات خطة حماية المواطنين من الأمراض

وتم مناقشة الاحتياجات اللازمة من القوي البشرية، والمستلزمات الطبية، ومن توافر الكيتسات والكيماويات اللازمة للفحوصات المعملية، والتأكيد على دور الصيدلة الإكلينيكية في تحديد أصناف وجرعات العلاج اللازم للمرضى.

ونقل وكيل الوزارة تعليمات وزير الصحة عن وجود تهديد حقيقي لأرواح ملايين البشر في جميع دول العالم، حال عدم التصدي للاستخدام العشوائي وبدون استشارة الأطباء، لمضادات الميكروبات وخاصةً المضادات الحيوية، والذي قد يتسبب في ظهور سلالات جديدة من الميكروبات المقاومة لمضادات الميكروبات المتاحة، مما يعيد العالم إلى زمن ما قبل ظهور مضادات الميكروبات.