عواصف ترابية تضرب مدن مرسى مطروح.. و«الصحة» تحذر مرضى الحساسية (صور)

زادت حركة الرياح المحملة بالأتربة في محافظة مطروح، حيث حاصرت المراكز والمدن من مدينة السلوم غربا، مرورا بمناطق أبوسطيل وشماس والقطراني وأبومزهود وسيدي براني والزغيرات والمثاني والنجيلة والنصر والشولحي، وصولا إلى مرسى مطروح غربا، والضبعة والعلمين، حتى الإسكندرية، خاصة في المناطق القبلية وتصل إلى واحة سيوة 300 كم جنوب مطروح.

ونشطت حركة الرياح في مرسى مطروح منذ الساعات الأولي من اليوم الأحد، واشتدت في منتصف اليوم، مع وجود عواصف ترابية في المناطق المفتوحة بالقرى والنجوع بالظهير الصحراوي.

سرعة الرياح 40 كيلومترا في الساعه

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى وجود الأتربة والرمال المثارة على مناطق من الصحراء الغربية للبلاد مع نشاط للرياح تسجل سرعته 20 عقدة 40 كم/ في الساعه على محافظة مطروح.

«الصحة» تحذر مرضى الجيوب الأنفية في مرسى مطروح

وحول الرياح المحلة بالأتربة التي تتعرض لها مرسي مطروح، قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح لـ«الوطن»، إن علي جميع المرضي الذين يعانون من الجيوب الأنفية ومشاكل في الصدر والجهاز التنفسي عليهم توخي الحذر وعدم النزول من المنازل، حتى تهدأ الأتربة والرياح وتستقر حالة الطقس اليوم وتعود الأمور لطبيعتها.

أمطار مرسى مطروح

وشهدت مرسى مطروح، منذ ساعات، سقوط أمطار خفيفة علي مختلف أنحاء المحافظة في ظل عدم استقرار حالة الطقس اليوم، مما تسبب في توقف حركة الصيد في جميع الموانىء نتيجة عدم إستقرار حالة البحر.