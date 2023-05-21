خطوات التسجيل للتقديم لرياض الأطفال إلكترونيا 2023.. يبدأ أول يونيو

خطوات تسجيل رياض الأطفال إلكترونيا 2023، من أكثر التساؤلات بين أولياء الأمور للتقديم في رياض الأطفال للمدارس الرسمية والرسمية لغات للعام الدراسي المقبل 2023/2024، والتي من المقرر أن يبدأ خلال الفترة من 1 إلى 30 يونيو المقبل، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

خطوات تسجيل رياض الأطفال إلكترونيا 2023

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية خطوات تسجيل رياض الأطفال إلكترونيا 2023، للتسجيل بعد فتح باب التقديم للعام الدراسي 2023/2024 وهي كالتالي:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات».

- الضغط علي خدمات ولي الأمر.

- الضغط على مستخدم جديد، ثم اختيار إنشاء مستخدم لولي الأمر على البوابة.

- يتم استيفاء بيانات ولي الأمر كاملة من واقع بطاقة الرقم القومي، وتسجيل كلمة المرور.

- تسجيل الدخول .

- إدخال الرقم القومي وكلمة المرور.

- اختيار نوعية المدرسة للتسجيل «رسمية أو رسمية لغاات» والضغط على بدء التسجيل.

- تسجيل بيانات الطفل والأب والأم والعنوان بالتفصيل.

- تسجيل رغبات ولي الأمر بالنسبة للمدارس المتاحة وتكون الأولوية للمدارس القريبة من محيط السكن.

- حفظ البيانات.

تفاصيل التقديم لرياض الأطفال 2023

- التقديم لرياض الأطفال بالمدارس التجريبية يتم من خلال موقع الوزارة والمديريات التعليمية.

- سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال من 4 سنوات ويحسب السن في 1 أكتوبر 2023.

- يبدأ من سن 4 سنوات وحتى 6 إلا يوم في 1 أكتوبر 2023.

- القبول لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات للأكبر سنا حسب الإتاحة الموجودة في كل إدارة تعليمية.

- تنسيق الدخول للمدارس الرسمية لغات الكترونيا دون تدخل من أي عنصر بشرى.

- إعلان نتيجة التقديم من خلال نفس الموقع الإلكتروني الذي تم التسجيل للتقديم.