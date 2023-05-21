«الدفاع الروسية» تعلن اعتراض 15 صاروخا وإسقاط 9 مسيرات أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحييد 10 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية على مختلف محاور القتال، واعتراض 15 من صواريخ أنظمة «هيمارس» و«ستورم شادو»، وإسقاط 9 مسيرات أوكرانية خلال يوم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

تدمير 5 مستودعات ذخيرة وإسقاط 9 مسيرات أوكرانية

وقالت الوزارة، في تقرير لها، اليوم، إن القوات الروسية نجحت في إسقاط 9 طائرات أوكرانية بدون طيار، مضيفة أنه تم تحييد 5 مجموعات تخريب واستطلاع معادية على محور «كوبيانسك»، و2 على محور «كراسني-ليمانسك» و3 أخرى على محوري «جنوب دونيتسك» و«زابوروجيا».

كما قالت الوزارة إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 15 من القذائف الصاروخية من أنظمة «هيمارس» و«أوراغان»، إضافة إلى الصواريخ المجنحة طويلة المدى من طراز «ستورم شادو»، مضيفة أنه تم تدمير 5 مستودعات ذخيرة للجيش الأوكراني في محاور «لوغانسك» و«دونيتسك» و«زابوروجيا» و«خيرسون».

مقتل 430 عسكريا أوكرانيا

وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أكثر من 430 عسكري قتلوا في صفوف القوات الأوكرانية، بينهم 85 في كوبيانسك، و60 آخرين في كراسني-ليمانسك، وأكثر من 285 في محاور خيرسون ودونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوريجيا وأرتيوموفسك التكتيكي.

جاء ذلك في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، التي بدأت قبل أكثر من عام في 24 فبراير 2022، حيث تبادلت موسكو وكييف الهجمات الصاروخية على مدار 12 شهرا، وكثفت منها روسيا مستهدفة البنية التحتية الحيوية ومنشآت الطاقة والكهرباء في أوكرانيا، وأدت إلى نزوح ملايين الأوكرانيين، فضلا عن أزمة الطاقة والغذاء العالمية.