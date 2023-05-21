«المصريين الأحرار»: نطالب بتعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها

شارك حزب المصريين الأحرار، في ثاني أسابيع الحوار الوطني المحور السياسي لمناقشة معوقات العمل الحزبي والسياسي، وحضر ممثلا عن الحزب الكاتب الصحفي ريمون ناجي، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار ومدير المركز الإعلامي.

أدوار الأحزاب السياسية

وطالب ممثل الحزب، في الجلسة الأولى للجنة الأحزاب بالحوار الوطني «مناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية»، بتعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، مشيرًا إلى أن الأحزاب يجب أن تقوم بدورها الحقيقي المنوطة به وهو:

- أن تكون نقطة التواصل بين القيادة السياسية والحكومة من ناحية والشعب من ناحية أخرى.

- عدم غياب الأحزاب السياسية عن دورها الأساسي بأن تكون مدرسة لتخريج الكوادر التي تملأ الفراغ السياسي وتأهيله علميًا لشغل المناصب السياسية وإعداد صف من رجال الدولة مؤهل ومثقل بالمهارات فنيًا وعلميًا.

- إعادة بناء حياة سياسية حقيقية تتواكب مع مفهوم الجمهورية الجديدة.

- قيام الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة بعرض أهدافها وبرامجها من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ولقاءات تليفزيونية.

- إعمال نصوص القوانين ذات الصلة بشأن حظر الخلط بين العمل السياسي والعمل الأهلي والخدمي وتطبيق لائحة العقوبات على من يخالف.

- عقد اجتماعات دورية بين الوزراء ورؤساء الأحزاب، وبين المحافظين وامناء محافظات الأحزاب في محافظاتهم، وصولا الى الوحدات الحزبية والتعاون المباشر مع كافة الجهات المعنية، والغرض منها تبادل الرؤي بين المسئولين لتقوم الأحزاب بدورها في تمهيد الشارع لتلك الرؤية أو الإضافة او التعديل من منظور التعاون لخروج افضل صورة وليكن ذلك على حد سواء مع الأحزاب دون تمييز.

- متابعة لجنة الأحزاب السياسية لأدوار الأحزاب السياسية كلًا وفق الأيدلوجية والبرامج الخاصة به ومدى خروج أيًا منهم عن القوانين المنظمة.

- معاونة الأحزاب السياسية في المرحلة الحالية في تدريب كوادرها سياسيا وإداريا، على سبيل المثال من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب وأكاديمية ناصر وغيرها.

- السماح للسادة المسؤولين والتنفيذيين بعقد ندوات بمقرات الأحزاب السياسية لعرض أو مناقشة المشكلات او القرارات المزمع اتخاذها.

تنظيم المعسكرات الشبابية والتدريبية

- تبني الدولة مساعدة الأحزاب لتنظيم المعسكرات الشبابية والتدريبية بتخفيضات أو بصورة مجانية لجذب المزيد من الشباب.

- فتح مجال للأحزاب السياسية بان تدخل الجامعات والمعاهد ومراكز الشباب والمدارس لنشر الوعي والرؤية في ضوء الالتزام بالقانون وعدم انشاء اسر جامعية حزبية، ولكن الهدف منها بناء جيل واع بالحياة السياسية والحزبية وعدم ترك الساحة لأي أفكار دخيلة أو متطرفة.

- تعديل بند القوانين الخاصة بالتبرعات للأحزاب وتكون على غرار مؤسسات العمل المدني بأن يخصم قيمة التبرعات من الضرائب الواجبة السداد عن المتبرع.

- فتح المجال الإعلامي للأحزاب أصحاب الرؤي والمقترحات لمناقشتها وابداء الآراء والاطروحات والظهور المعتدل والعادل إعلاميا ليس لطرف دون الآخر، بينما يكون الامر وفق اليات الكفاءة وإمكانية خدمة الوطن من خلال الرؤي والتصور لتصحيح المفاهيم والصورة عن الأحزاب السياسية للمواطن والشارع.

- تطبيق مبادئ الحوكمة في الأحزاب المصرية للحد من الظهور المفاجئ للأحزاب خلال السنوات القليلة السابقة والغير مستوفية الشروط القانونية لاستمرارها.

- تفعيل حقيقي لدور إدارة الاتصال السياسي وإدارة خدمة المواطنين الموجود بالمحافظات والوزارات لتلقي طلبات المواطنين ومقترحات الأحزاب من خلال الأحزاب السياسية اسوة بالنواب.