عضو أمناء «الحوار الوطني»: عدم وجود محليات يمثل أزمة كبيرة يجب حلها

قال عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه من خلال الحوار الوطني لا بد أن نكون أمام توصية مهمة بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية.

تفاصيل لجنة المحليات

وأضاف ربيع، خلال جلسة «قانون المجلس الشعبية المحلية» ضمن فعاليات لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن عدم وجود مجالس محلية في مصر أمر معيب، وأن تكون مصر بلا مجالس محلية، في ضوء التزام الدستور بذلك، ولفت إلى أن عدم وجود محليات يمثل أزمة كبيرة ومشكلة لا بد من العمل على حلها في أقرب وقت.

انطلاق ثاني جلسات الحوار الوطني

وانطلقت اليوم ثاني جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر حيث تناقش لجنة المحليات على مدار جلستين قضية «قانون المجالس الشعبية المحلية»، كما تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع قضايا اللجنة التي تضم قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلى قضية «الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب».

يشار إلى أن أولى جلسات المحور السياسي الذي يضم 5 لجان فرعية انطلقت الأحد الماضي، حيث ناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي على مدار جلستين النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كل أشكال التمييز.

وناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.