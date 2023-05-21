جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب 1.3 مليون دولار مع شخصين

تمكنت إدارة البحث الجنائي لمنفذ السلوم البري، بالاشتراك مع الإدارة العامة لجمارك السلوم، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من النقد الأجنبي.

محاولة تسلق السور المحيط بمنفذ السلوم

وقُدمت مذكرة من الرائد حسين أبو يوسف بإدارة البحث الجنائي بمنفذ السلوم البري، اليوم، مفادها اعتزام كل من «ع . ع» و«ف. ح» تهريب كمية من النقد الأجنبي إلى خارج البلاد، مستغلا أن المنفذ في حاله تطوير بالتسلق على السور المحاط بالمنفذ.

ضبط مبلغ مليون و308 آلاف دولار

وجرى تشكيل لجنة لضبط وجرد النقد الأجنبي، برئاسة محمد إبراهيم الوكيل مدير الإدارة وعلاء حسن عنتر مدير إدارة الصادر، ومحمد بدر الصباح مفتش مكافحه التهريب، ومحمد حنفي محسن رئيس قسم الأمن الجمركي، وحضور الرائد حسين أبو يوسف البحث الجنائي، وتم ضبط المذكورين وبحوزتهما مبلغ مليون و308 آلاف و535 دولارا أمريكيا بالمخالفه لقانون النقد المصري.

تحرير محضر بالواقعة

وقرر خالد الشبريسي مدير عام جمرك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، وحرره أحمد نور الله وعيد زهران بالشؤون القانونية، وتم إحالة المتهمين إلي النيابة العامة وإرسال الحرز إلى النيابة العامة.