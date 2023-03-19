جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب كمية من السجائر أجنبية الصنع

تمكن رجال جمارك السلوم، برئاسة خالد الشبريسى مدير عام الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كميه من السجائر الأجنبية الصنع، غير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية، بالمخالفة لقانون الجمارك.

إخبارية سرية من مكافحة التهرب والأمن الجمركي تقود إلى الضبطية

كانت البداية توافر معلومات، بناء على إخبارية سرية، مقدمة من صابر محمد رمضان، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي، ومحمد سعيد رئيس قسم الأمن الجمركى، وقسم البحث الجنائى بمنفذ السلوم مفادها اعتزام المدعو ح . ع . ج ليبي الجنسية، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية إلى داخل البلاد.

قرار بتشكيل لجنة للمعاينة

وبعد العرض على الدكتور أحمد عبدالرؤوف عيد، مدير جمارك السلوم قرر تكليف لجنة برئاسة فهمي محمد السيد مدير ادارة الوارد ومحمد فايز ومحمد ناجى مأموري الحركة وأحمد علي خالد مدير الحركة لكشف ومعاينة السيارة بحضور أنور عبدالستار مدير التعريفة وهشام عطيه رئيس الاجراءات وسامح رمزى مدير إدارة التعريفة ومقدمى الإخباريات، فتبين وجود 495 خرطوشة سجائر ماركة كابتن بلاك مخبأة في أماكن سرية بالسيارة يصعب الوصول إليها بالتفتيش العادي، وبلغ التعويض الجمركي المستحق 332 ألفا و200 جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية

قرر خالد الشبريسي مدير عام جمرك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 32 لسنة 2023 السلوم وحرره أحمد محمد نصار رئيس الشئون القانونية لمخالفة الواقعة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركيه وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.