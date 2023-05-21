ضبط 156 طن قمح خلال حملات تموينية في كفر الشيخ

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في محافظة كفر الشيخ، أن الحملات التموينية المشتركة مع مباحث التموين، تمكنت من ضبط 156طن من القمح المحلي داخل عدد من مصانع الأعلاف في كفر الشيخ، لغير الغرض المخصص للقمح، وذلك قبل خلطها مع أنواع أعلاف أخرى بغرض صناعتها كعلف للحيوانات، والأسماك داخل المزارع السمكية.

حملات مكثفة على مدار اليوم لضبط المخالفين

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أننا نبذل وبشكل دائم قصار جهدنا لضبط المخالفين ومنع حالات تخزين وطحن القمح لغير الغرض المخصص له، وذلك للضرب بيد من حديد لمحاربة جشع بعض التجار، وأصحاب مصانع الأعلاف، للحفاظ على محصول القمح من استخدامه كعلف.

توريد القمح في محافظة كفر الشيخ والمنزرع

وأوضح أن توريد محصول القمح مستمرة على مدار الأسبوع، وذلك عبر الهناجر والشون المخصصة لذلك، في محافظة كفر الشيخ، لافتا إلى أن موسم حصاد محصول القمح في محافظة كفر الشيخ جيد للغاية، وأن المساحة المنزرعة هذا العام 2023، قد بلغت نحو 254 ألف فدان منزرع من القمح.