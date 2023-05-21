غياب 804 طلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريرا من غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم عن انتظام أعمال سير امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي دور مايو 2023 بكل الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة؟

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة العلوم، اليوم الأحد، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الحاضرين 81 ألف و884 طالبا، وغياب 804 طالب، بنسبة حضور 99,03 %، وبدأت الامتحانات في مواعيدها المقررة ووسط أجواء مستقرة ومنتظمة، ولم يرصد أي شكاوى من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية.

انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية والنقل في المنوفية

كما تلقى محافظ المنوفية تقريرا عن انتظام سير امتحانات النقل الثانوي لعام 2023، وأدى اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأوليى، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 35 ألف و866 طالب وطالبة، بنسبة حضور 99,19 %.

وتابع المحافظ إنتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية بكل الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بـ 33 لجنة، وحضور 4358 طالبا، وغياب 70 طالبا، بنسبة حضور 98,4 %، وبدأت الامتحانات في المواعيد المحددة وحسب جدول الامتحان ، ولم تتلق غرفة العمليات المركزية أي بلاغات تعرقل سير الامتحانات.

محافظ المنوفية يتابع انتظام سير الامتحانات

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على المتابعة اليومية لمنظومة العملية الامتحانية، والتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب.