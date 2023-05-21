«طاقة الشيوخ» تطالب بإعداد جيل من العلماء لاختراع أدوية للأمراض المستعصية

طالب النائب عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، بضرورة الاهتمام بصناعة الدواء في مصر، لاسيما أنَّها تعد من القطاعات الواعدة بالاستثمارات عالميا.

وقال «عياد»، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة الدراسة البرلمانية حول استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030: «يجب علينا الاهتمام ببحوث الدواء واختيار المواد الفعّالة بعناية»، مستطردًا «يجب علينا العمل على خلق جيل من العلماء المصريين لاختراع علاجات للأمراض المستعصية».

تقرير اللجنة المشتركة للجنة الصحة والسكان

وكان تقرير اللجنة المشتركة للجنة الصحة والسكان، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، قد طالب بإعداد دراسة فنية حول احتياجات سوق الدواء المصري بما يتوافق مع الخريطة المرضية واقتصاديات المريض تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك بالتنسيق بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة المصرية.

سياسات تمويلية جديدة لقطاع الدواء

وطالب التقرير الدولة بضرورة تبني سياسات تمويلية جديدة لقطاع الدواء في ضوء تغيير سعر الصرف الذي تعاني منه صناعة الدواء حاليا، وإعطاء تسهيلات ائتمانية جديدة بنسبة فائدة 3% مع إعطاء فترات تسهيلات طويلة الآجل للشركات الناشئة.

وشدد التقرير البرلماني، على ضرورة تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، فضلًا عن تبني الأبحاث التطبيقية الجادة في مجال الدواء والربط بينها وبين الشركات المصنعة للدواء، وكذلك بحث إنشاء ما يسمى بشركة إدارة الأبحاث الدوائية (DIMC) والتي تتمتع بالاعتماد من هيئة الدواء المصرية.